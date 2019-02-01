الامارات | «الفجيرة الاجتماعية» تكرّم الفائزين بجائزة «شخصية عام زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الاجتماعية» تكرّم الفائزين بجائزة «شخصية عام زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، الشخصيات الفائزة بجائزة «شخصية عام زايد»، وذلك خلال حفل أقيم في فندق «نوفوتيل الفجيرة»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني، وعدد من المديرين في المؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة، وحشد من الإعلاميين والمثقفين.

بدأت مراسم الحفل، الذي أدارته الإعلامية فاخرة بن داغر، بعرض فيلم تسجيلي عن حياة ومآثر وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم ألقى مدير الجائزة، الدكتور سعيد الحساني، كلمته ووزعت الجمعية الجوائز على نخبة من الشخصيات الرائدة في العمل الوطني والمجتمعي، حيث حصد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، جائزة الشخصية الرياضية، كما حصد جائزة الشخصية الخيرية، المستشار الخاص لصاحب السموّ حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد محمد الرقباني، وذهبت جائزة الشخصية الثقافية إلى مدير الديوان الأميري في الفجيرة، الأديب محمد سعيد الظنحاني، بينما حصل على جائزة الشخصية الأمنية القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد بن غانم الكعبي. وذهبت جائزة الشخصية الاقتصادية إلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، خليفة خميس مطر الكعبي، ونال ناصر علي بن خماس، جائزة الشخصية التنموية، أما جائزة الشخصية المجتمعية، فقد فاز بها محمد علي الملا، بينما نال خبير التراث الوطني، عبدالله خلفان الهامور، جائزة الشخصية التراثية، ونالت جائزة الشخصية النسائية، عيدة هديب مبارك الظنحاني، كما كانت جائزة الشخصية الشبابية من نصيب عضو مجلس شباب الفجيرة، سليمة المزروعي.