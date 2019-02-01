بحجم بيضة.. العثور على أكبر ألماسة بوزن 552 قيراطًا في أمريكا الشمالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تعرض حاليًا في مزادات "فيليبس" في نيويورك" أكبر ألماسة عثر عليها في أمريكا الشمالية، صفراء اللون بوزن 552 قيراطًا.

بالشراكة مع مجموعة "ريو تينتو"، تعرض دار مزادات "فيليبس" في نيويورك أكبر ألماسة يعثر عليها في أميركا الشمالية، وهي في حجم بيضة، وعثر عليها في أكتوبر بمنجم "ديافيك" للألماس الواقع في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، وفق ما نشره موقع "بي بي سي".

وتحتل الألماسة الآن المرتبة 25 لأكبر ألماسة خام في العالم. وأفاد جيمس باوندز نائب الرئيس التنفيذي لشركة دومينيون لمناجم الألماس التي استخرجت الألماسة بالتعاون مع مجموعة "ريو تينتو" بأن قيمتها لم تتضح بعد إذ ينبغي تقطيعها وصقلها، مضيفاً أنها من وجهة نظره الشخصية لا تقدر بثمن.