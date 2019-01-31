كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 مساءً - الغرافة يتوج بطلًا لكأس قطر على حساب الدحيل

الغرافة

توج الغرافة بكأس نجوم قطر، اليوم الخميس، بعد فوزه على مضيفه الدحيل (1/0)، في ملعب عبد الله بن خليفة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للغرافة، فلاديمير فايس، في الدقيقة 12.

ونجح الحارس قاسم برهان، في إنقاذ فريقه من أكثر من فرصة حقيقية للدحيل.

وهذا اللقب الثاني للغرافة على التوالي، في بطولة الكأس، بعدما أحرزه في الموسم الماضي، على حساب الريان.

وشهدت هذه المباراة المشاركة الأولى للدولي المغربي، المهدي بن عطية، مع الدحيل، حيث خرج في الشوط الثاني، ولعب بدلا منه العائد من اليابان، أحمد ياسر.