نهى عباس: مجلة "نور" تستهدف زيادة وعي الطفل وإنماء إدراكه

عقدت ندوة تحت عنوان "طفل واع"، اليوم، في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، حاضرت فيها الدكتورة عزة خليل، خبير التربية الدولية والتنمية المستدامة، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأدارت الندوة الإعلامية هبة عاشور.

وقالت الدكتورة نهى عباس، إن مجلة "نور" تستهدف زيادة وعي الطفل وإنماء إدراكه، وتسعى دائمًا للتواصل مع الأطفال بلغة مبسطة، كما تجمع بين عنصري الجذب والمادة العلمية؛ لتعريف الأطفال بتاريخ بلدهم وتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وأضافت أن تنشئة الطفل التي ترتكز على القيم النبيلة، وتنقية العقول من الأفكار المتشددة، وغرس الانتماء للوطن في نفوسهم، تشكل هدفا دائما لمجلة نور.

وأوضحت الدكتورة عزة خليل، أن وعي الطفل وما يكتسبه من خبرات يفتقر دائمًا للتطبيق حتى نستطيع تكوين طفل واع قادر على التعايش السليم مع عالمه.

وأشارت إلى أن الله - عز وجل - جعل الإنسان خليفة في الأرض، وأن الطفل الذي يستعد لأن يكون خليفة الله في أرضه؛ يستوجب منا الاحترام والتقدير، كما يجب أن نغرس فيه فلسفة الإعمار والاتقان.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

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