بـ"البكاء وقراءة الفاتحة".. انتهاء مراسم عزاء "طبيبة الغلابة"

انتهت، منذ قليل، مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، الشهيرة بـ"طبيبة الغلابة"، في مسجد الحامدية الشاذلية. واختتم العزاء بالدعاء لطبيبة الغلابة، وقراءة الفاتحة، وسط بكاء الحضور. يشار إلى أن منى الخفاجي والدة طبيبة الغلابة استقبلت المعزين. وشهد العزاء حضور عدد كبير من أصدقاء ومتابعي "هبة"، ومجموعة من محاربات السرطان، بالإضافة إلى الفنانين أحمد السعدني ونبيل الحلفاوي. توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري. ​

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