بالصور| صبا مبارك بـ"توب ستوميك" في أحدث "فوتو سيشن"

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خضعت الفنانة الأردنية صبا مبارك لجلسة تصوير حديثة في مدينة الجونة بالغردقة، نشرت صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "صبا" في الجلسة بإطلالة "كاجوال"، مرتدية "توب ستوميك" مخطط باللونين الأبيض والأسود، مع سروال من الجينز الممزق، وتسريحة شعر بسيطة ملمومة للخلف، بالإضافة إلى مكياج بسيط.
وكانت آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "طايع"، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مع الفنان عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل وسلوى محمد علي وسهير المرشدي، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف خالد دياب.
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