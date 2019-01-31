"مع بسنت خسي بالمجان".. طبيبة تغذية تدشن مبادرة لتفتيت دهون العرائس

"نحو صحة أفضل" مبادرة أطلقتها بسنت صالح، طبيبة تغذية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعرائس من ذوات الوزن الزائد غير القادرات على تكاليف عمليات تفتيت الدهون الجراحية، من خلال التعاون مع إحدى العيادات الطبية الخاصة، لاختيار عدد من الفتيات اللاتي لا حل لهن إلا بإجراء عمليات تفتيت الدهون ووضع برنامج خاص لخسارة الجسم أكبر قدر من الدهون وشد الترهلات وإجراء عمليات خراجية بالمجان، على أن يتم ذلك خلال شهرين فقط.

"دشنت المبادرة عبر فيس بوك من خلال صفحتي الخاصة، ليتشجع لها البعض ممن يعانين من مشكلات الوزن الزائد، حيث إنها تستهدف أعمار الفتيات بين 21 : 35 عاما"، تقول بسنت، "21 سنة عشان تكون البنت بلغت السن القانوني، لحد 35 سنة، عشان متكونش بتعاني من أي آثار جانبية بعد العملية".

وتضيف، لـ"الوطن"، أن أغلب الفتيات اللاتي يترددن إليها يأسن من خسارة وزنهن، "كمية البنات اللي بشوفها تيأس وتستسهل وتلجأ إلى عمليات إنفاص الوزن كبيرة جدا".

تقدم في اليوم الأول منذ إطلاق المبادرة نحو 66 فتاة، وتضيف "صالح" لـ"هن": "إحنا هنساعد البنات اللي فرحهم قرب"، موضحة أن البرنامج قائم على انتقاء الفتيات من ذوات الإرادة لمتابعة نظام غذائي محدد، وممارسة أنواع معينة من الرياضة بجانب إجراء عمليات تفتيت الدهون، على أن تنتهي فترة التقدم نهاية فبراير القادم.

يبدأ البرنامج الصحي على كيفية تعديل السلوك والعادات الصحية، وكيفية مقاومة هوى النفس في الميل إلى تناول الأطعمة بشراهة أو تناول بعضها التي تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة، وكذلك العشوائية في تناول شتى أنواع الأطعمة وبأوقات غير مناسبة.

تريد طبيبة التغذية من تنفيذ تلك الفكرة أن تكون مصدر إلهام إلى ذوات صعف الإرادة، حيث إنها تشجع كل فتاة بعرض صورها قبل وبعد خسارة الوزن الزائد.

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