عبايات عملية من إنستقرام الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 08:07 مساءً - تحتل العبايات المفتوحة من الأمام رأس قائمة الملابس الخاصة بالمحجبات إذ لا تفارق إطلالاتهن صيفًا وشتاءً خاصة محبات الإطلالة العملية والراقية في آن حيث توفر العباية الراحة مع اللوك الأنيق على مدار اليوم .

أستوحي من فاشينيستا إنستقرام طرق تنسيق عبايات عملية مفتوحة لإطلالة عملية أنيقة.

بالنظر إلى الإطلالات التي جمعناها لكِ اليوم ستلاحظين سطوع نجم العباية الرمادية والتي تعد من أنسب القطع التي يمكنك أن تتوجهي بها إلى المكتب، نسقيها مع بنطال أسود واسع وتوب أبيض وتممي اللوك بإنتعال حذاء أسود Pointy أو حذاء أبيض مريح.



- نسقي العباية الوردية إما مع توب أبيض وجينز فاتح أو مع إطلالة بالكامل باللون الأبيض لطلعات الصباح والتسوق، ويُفضل أن تكملي إطلالتك بحقيبة وحذاء باللون الوردي أو النيود.

- لسهرات رأس السنة يمكنك التأنق بـ عباية سوداء مزدانة بالريش وتنسيقها مع فستان أسود وحقيبة وحذاء بلون الريش، أو أعتمدي عبايه مطبعة أو مطرزة بالفضي وأنتعلي حذاء باللون الفضي.

- برزت هذا الموسم صيحة الأزياء المصممة بجهتين غير متطابقتين Deconstructed Trend وقد طالت حتى العبايات، طبقي هذه الصيحة بإعتماد عباءة مقلمة من جهة وباللون الرمادي من الجهة الأخرى ونسقيها مع حقيبة بلون صارخ كالبرتقالي.



- لاتزال العباية المونوكروم متربعة على عرش الموضة، نسقيها في الصباح مع بنطال أسود وحقيبة Tote لإطلالات العمل وفي المساء مع أكسسوارات براقة أو باللون الأحمر الجرئ.