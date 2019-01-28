كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 04:01 مساءً - طارق فايد: دخول 1.5 مليار دولار تدفقات خلال يناير الجاري وراء انخفاض سعره

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن دخول تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تتخطى 1.5 مليار دولار خلال شهر يناير الحالي وراء انخفاض سعر الدولار بنحو 20 قرشًا في الأسواق، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية في الاقتصاد المصري.

وأوضح "فايد" خلال مداخلة هاتفية له علي قناة صدي البلد، في برنامج "علي مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسي، أن هناك استثمارات أجنبية أخرى مرشح دخولها السوق الفترة المقبلة، ما يجعل تراجع سعر الدولار من جديد أمرًا قابلًا للتحقق، وأن العديد من المستثمرين الأجانب يستهدفون مصر.

وأكد فايد أن العام الجديد شهد دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، ويستمر تدفق هذه الاستثمارات بسبب الثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية.

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وواصل فايد: "مصر استفادت من اضطرابات بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا، حيث جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه".

وأوضح أن الاقتصاد المصرى من أكثر الأسواق المستهدفة فى المنطقة مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد استمرارية التدفقات المالية في الأسواق، مؤكدًا أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخدتها الدولة خلال عامين كان لها أثر كبير في تنشيط الأسواق.

وحقق متوسط سعر صرف الدولار المُعلن من البنك المركزي أكبر تراجع يومي منذ نحو عامين منخفضًا بنحو 20.3 قرش ليسجل 17.6508 جنيه للشراء و17.7508 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد، مقابل 17.865 جنيه للشراء و17.9544 جنيه للبيع في تعاملات الأربعاء الماضي.