كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 04:01 مساءً - زفاف يتحول إلى مأتم بعد مقتل 16 شخصًا وإصابة 30 آخرين

لقى 16 شخصًا على الأقل مصرعهم، أمس الأحد؛ إثر انهيار جدار فندق كان يستضيف حفل زفاف جنوبي بيرو.

وتداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الكارثة وعمليات الإنقاذ.

وقال جورج شافيز، رئيس الدفاع المدني في بيرو، إن عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل علقوا أسفل الجدار المنهار بفندق “الهمبرا” في مدينة “أبانكاي”، جنوبي بيرو.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحادث.

وذكرت مصادر الإسعاف أنه أُصيب في الحادث 30 شخصًا آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج، حسب المصدر ذاته.

