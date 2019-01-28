كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 04:01 مساءً - البرلمان يحسم الجدل بشأن التصالح في مخالفات البناء على أراضى الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا، حول المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بسبب حظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
وشدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أنه لن يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور، لا سيما أن هناك قانونا خاصا بالأراضى المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها، قائلا: "لو فتحنا أى استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول".
ومع تأكيد النواب، على أن الدولة تسمح بالتصالح على مخالفات البناء على أراضى الدولة، اقترح رئيس المجلس إضافة فقرة لنص المادة تنص على أن يتم التصالح وفقا للقانون إذا كان صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيع أوضاعه وهو الأمر الذى وافق عليه أعضاء المجلس.
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