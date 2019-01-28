كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 04:01 مساءً - ماكرون : أحترم التحديات الأمنية وإعادة بناء الاقتصاد في مصر

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه لا يعطى دروسا للمصريين ويحترم التحديات الأمنية التى تواجهها الدولة المصرية، وما يمثله إعادة بناء الاقتصاد المصرى بصورة حديثة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية منذ قليل.