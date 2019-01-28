نصائح لتوفير المال عند إنجاب طفلك الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تكتسب الأم بعض الخبرة بعد إنجاب طفلها الأول، وتكون الأمور أكثر سهولة في التعامل مع كافة احتياجات الطفل عند الإنجاب للمرة الثانية.

وعادة ما تكون تجربة إنجاب أول طفل تجربة مثيرة، وتدفع الكثير من الأمهات إلى إنفاق الكثير من الأموال على شراء ملابس وأدوات الطفل، لكن هذا لا ينطبق على الطفل الثاني، حيث تكون الأم أكثر وعياً بما يجب أن تشتريه.

وفيما يلي، مجموعة من النصائح لتوفير المال عند إنجاب الطفل الثاني، بحسب ما نقله موقع 24 الإماراتي عن صحيفة "ميرور" البريطانية:

1- تعلمي من أخطائك

قد تكون خزانة ملابس طفلك الأول مليئة بالملابس، وربما لا يكون الطفل قد ارتدى كل هذه الملابس، وينطبق هذا على أكوام من الألعاب التي يمكن أن تتكدس في غرفة الطفل، لكن عند إنجاب الطفل الثاني، لا بد أنك أصبحت تدركين ذلك، وتعرفين ما يجب شراؤه.

2- استعيري الملابس

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الطفل ينمو بشكل سريع في الأشهر والسنوات الأولى من عمره، وهذا ما يفرض الحاجة إلى شراء الملابس بشكل متكرر، لذلك حاولي أن تعثري على مصادر مجانية أو رخيصة لهذه الملابس، من خلال استعارتها من صديقاتك أو قريباتك، أو ابحثي عن الملابس المستعملة في الأسواق.

3- كوني حكيمة في خياراتك

حاولي أن تبتعدي عن العلامات التجارية الشهيرة عند شراء الملابس والألعاب، وابحثي عن المتاجر التي تقدم عروضاً مميزة على ملابس الأطفال.

4- فوط الأطفال

لا شك أن فوط الأطفال من الأشياء التي تنفق عليها الأمهات الكثير من النقود، لذلك حاولي دوماً البحث عن العروض التي تقدمها المتاجر على هذه الفوط، واشتري كميات كبيرة منها للحصول على أفضل الأسعار.

5- استفيدي من ملابس الطفل الأول

احرصي على الاحتفاظ بملابس وأدوات طفلك الأول، فعلى الأرجح ستحتاجين إليها عند إنجاب طفلك الثاني، أو يمكنك بيعها لبعض متاجر الملابس المستعملة، لتتمكني من شراء أخرى جديدة لطفلك الثاني.