كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 10:00 مساءً - الموافقه علي القانون في جلستين

كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحالات التي لا يتم التصالح عليها في قانون التصالح في مخالفات البناء، هي المخالفات التي تعدت على خطوط التنظيم، وتخطت الارتفاع المسموح به من جانب حدود الطيران المدني، والتعدي على أملاك الدولة، ومن تعدي على حقوق الاتفاق «الشخص الذي قام بأذية جاره».

وأضاف والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون في جلسة مجلس النواب المسائية يوم الأحد المقبل أو الجلسة الصباحية للمجلس يوم الاثنين.

وتابع النائب علاء والي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم مناقشته أمام السادة النواب جميعا، ويتم التصويت عليه مادة مادة من أجل أخذ الرأي النهائي له.

وأكد النائب علاء والي، أن مخالفات البناء هي ثروة عقارية لمواطنين أنفقوا على تشيدها أموال ضخمة بغض النظر عن كون تلك المباني مخالفة، ولابد من الحفاظ عليها.

وأضاف علاء والي، أن المساكن التي تم تشييدها على الرقعة الزراعية المتاخمة للحيز العمراني، والواردة في التصوير الجوي لعام 2011 و 2017 سيتم التصالح عليها.