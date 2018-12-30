تداول صورة لزوجة تريزيجيه من شهر العسل: «فستان أسود منقوش»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب المنتخب المصري، وفريق قاسم باشا التركي، محمود تريزيجيه، بزعم أنها الصورة الأولى من عطلة شهر العسل.

وظهر تريزيجيه مرتديا "تيشيرت" باللون الأبيض، مع نظارة فاتحة اللون، كما تألقت زوجته بفستان أسود "مشجر"، متوسط الطول، ولة نقشة بسيطة.

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واحتفل لاعب المنتخب بزفافه، منذ أيام، بإحدى فنادق التجمع، وشهد حفل الزفاف حضور الكثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.

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