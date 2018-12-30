كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - وكيل أحمد الصالح يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

أحمد الصالح

تحدث حسام حطيني وكيل أعمال السوري أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني، عن مفاوضات الأهلي لضم اللاعب في يناير المقبل.

وقال حطيني في تصريحات لفضائية "الحدث اليوم": "المفاوضات كانت تسير بخطى جيدة بيني وبين علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالأهلي".

وتابع: "فوجئنا بتغيير الجهاز الفني ولجنة الكرة بالأهلي، وبعد ذلك توقفت المفاوضات، ولم نتواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الجديد بالأحمر إطلاقًا".

واختتم: "ننتظر عرضًا رسميًا من جانب النادي الأهلي، إذا كانت هناك رغبة لضم اللاعب، والصالح يرحب باللعب للفريق".