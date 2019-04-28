لايف ستايل

أكدت ولاء رمضان، رئيس مهرجان الغردقة للجمال والأزياء، إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، والذي كان من المقرر أن يشهد عدة محاضرات عن العناية بالشعر...

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