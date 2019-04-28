لايف ستايل

لايف ستايل

تأخر سن الزواج والخلافات الأسرية.. أبرز حوادث انتحار الفتيات الـ3 أيام الماضية

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تأخر سن الزواج والخلافات الأسرية.. أبرز حوادث انتحار الفتيات الـ3 أيام الماضية

في لحظة انتصار للشيطان، ووسط ضغوطات أسرية وتأخر سن زواجهن وخوفهن من المستقبل، تتخذ بعض الفتيات قرارهن بالانسحاب من الحياة والانتحار ليكتبن بأيديهن نهاية حياتهن....

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لايف ستايل

الحسناء آنا خرامتسوفا تفوز بلقب «فاتنة الحرس الوطن الروسي».. صور وفيديو

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الحسناء آنا خرامتسوفا تفوز بلقب «فاتنة الحرس الوطن الروسي».. صور وفيديو

توجت حسناء الشرطة الروسية آنا خرامتسوفا، من مدينة يكاترينبورج، بلقب "فاتنة الحرس الوطن الروسي" أو "The Rosgvardy Beauty" وذلك من خلال أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن. الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطني الروسي، ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت العام فازت الشرطية آنا خرامتسوفا من مديرية الحرس الوطني الروسي فى منطقة سفيردلوفسك في الأورال بلقب "فاتنة...

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لايف ستايل

حكايات الشباب مع الرؤية الشرعية للفتيات: "رفيعة.. مناخيرها طويلة.. سنانها معووجة"

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حكايات الشباب مع الرؤية الشرعية للفتيات: "رفيعة.. مناخيرها طويلة.. سنانها معووجة"

حكايات الشباب والفتيات مع عدم إتمام الخطبة في فترة التعارف، خلال الرؤية الشرعية وقيام بعض الشباب بإقامة الحجج لرفض البنات كاعوجاج الأسنان وطول وقصر القامة...

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