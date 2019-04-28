لايف ستايل

"فيلت أم سونتاغ" تقول إن الاستخبارات الداخلية تعد تقريراً يتناول توجهات وإمكانات الإرهاب اليميني المتطرف....
بعد 3 أشهر زواج.. "فاطمة" تطلب الخلع من زوجها: "خاني مع أمي"
في دعوى "خلع" شهدتها محكمة أسرة الكيت كات، حيث اكتشفت "فاطمة" خيانة زوجها لها مع والدتها....
إعلانات زواج من الزمن الجميل.. مطلوب عروسة "أمها ميتة وعندها أملاك ومن غير مهر"
يسلط "هن" الفرق بين إعلانات زواج الزمن الجميل، وإعلانات "الفيسبوك" ورأي الفتيات على النموذجين.....
"القانون أحيانا يحمي المغفلات".. خدعها فسلمته مصوغاتها ثم سقط في قبضة العدالة
وقعت فتاة ضحية عملية نصب، خلال بحثها عن عريس مناسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أجهزة الشرطة تمكنت من القبض على الجاني...
بالصور| زينة رمضان تزاحم سلال البيض في المحلات: "على كل لون يا هدايا"
بمناسبة عيد شم النسيم الذي تزامن مجيئه بالاقتراب من شهر رمضان، لتتزاحم زينة رمضان وسلال بيض أمام "فاترينات" المحلات....
بعد شائعة طلاقهما.. الفيشاوي يحتفل بأول عيد زواج بصورة رومانسية مع ندى الكامل
احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بمرور سنة على زواجه من ندى الكامل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط تفاعل الجمهور...
تأخر سن الزواج والخلافات الأسرية.. أبرز حوادث انتحار الفتيات الـ3 أيام الماضية
في لحظة انتصار للشيطان، ووسط ضغوطات أسرية وتأخر سن زواجهن وخوفهن من المستقبل، تتخذ بعض الفتيات قرارهن بالانسحاب من الحياة والانتحار ليكتبن بأيديهن نهاية حياتهن....
إلغاء فعاليات اليوم الأول من مهرجان الغردقة للجمال والأزياء
أكدت ولاء رمضان، رئيس مهرجان الغردقة للجمال والأزياء، إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، والذي كان من المقرر أن يشهد عدة محاضرات عن العناية بالشعر...
لحظة وفاة عارض أزياء برازيلي خلال عرض أسبوع الموضة (فيديو)
لحظة وفاة عارض أزياء برازيلي خلال عرض أسبوع الموضة (فيديو) 'لحظة وفاة عارض أزياء برازيلي خلال عرض أسبوع الموضة (فيديو)'
9 إجراءات بسيطة تخلصك من دهون الفخذين
9 إجراءات بسيطة تخلصك من دهون الفخذين '9 إجراءات بسيطة تخلصك من دهون الفخذين'
الحسناء آنا خرامتسوفا تفوز بلقب «فاتنة الحرس الوطن الروسي».. صور وفيديو
توجت حسناء الشرطة الروسية آنا خرامتسوفا، من مدينة يكاترينبورج، بلقب "فاتنة الحرس الوطن الروسي" أو "The Rosgvardy Beauty" وذلك من خلال أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن. الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطني الروسي، ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت العام فازت الشرطية آنا خرامتسوفا من مديرية الحرس الوطني الروسي فى منطقة سفيردلوفسك في الأورال بلقب "فاتنة...
ضباط شرطة في السودان يضربون عن العمل
توقف المواطنون ومراجعو المجمعات الخدمية أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات....
انتهاك جديد للسلطات السعودية بحق لجين الهذلول
تنص المادة 13 من مبادئ الأمم المتحدة على تزويد المعتقلين بجميع المعلومات اللازمة لتعريفهم بحقوقهم....
شرطة سريلانكا تغلق مسجداً شرقي البلاد بعد مداهمته
مصادر أمنية: دخل عناصر الشرطة المسجد الرئيسي لجماعة التوحيد الإسلامية في مدينة كاتانكودي ذات الغالبية المسلمة بعد يوم من حظرها في البلاد....
صور| زوجة لاعب الزمالك بـ"تتفسح" قبل مباراة النجم.. ومتابعون: "ربنا يكرم جوزك النهارده"
شاركت زوجة أحد لاعبي الزمالك متابعيها بمجموعة من المواد المصورة، خلال تنزهها بمدينة "سوسة"، قبل ساعات من مباراة نادي الزمالك والنجم الساحلي...
حكايات الشباب مع الرؤية الشرعية للفتيات: "رفيعة.. مناخيرها طويلة.. سنانها معووجة"
حكايات الشباب والفتيات مع عدم إتمام الخطبة في فترة التعارف، خلال الرؤية الشرعية وقيام بعض الشباب بإقامة الحجج لرفض البنات كاعوجاج الأسنان وطول وقصر القامة...
بالأسعار والمحطات..التاكسي النهري حل سحري للتخلص من الزحام
بالأسعار والمحطات..التاكسي النهري حل سحري للتخلص من الزحام 'بالأسعار والمحطات..التاكسي النهري حل سحري للتخلص من الزحام'
الدايت المرن ومايو كلينك... أنواع رجيم خاصة بالرجال فقط
الدايت المرن ومايو كلينك... أنواع رجيم خاصة بالرجال فقط 'الدايت المرن ومايو كلينك... أنواع رجيم خاصة بالرجال فقط'
خبراء: الفسيخ ليس عفنًا وتحضيره بهذه الطريقة يحميك من التسمم
خبراء: الفسيخ ليس عفنًا وتحضيره بهذه الطريقة يحميك من التسمم...
تحليل نفسي لشخصية الفتاة المنتحرة في محطة ترام باكوس: "فشلت في كل حاجة"
الفشل كان السبب الرئيسي وراء انتحار فتاة محطة ترام باكوس في الإسكندرية، فعمرها تجاوز الثلاثون دون زواج وخسارتها ماديًا....