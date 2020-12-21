لبنان | مستشفى الحريري: 423 فحصا وحالة وفاة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 9:45 مساءً مستشفى رفيق الحريري اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ،يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية . – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 423 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87. – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23. – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 794 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35. – حالات وفاة: 1.

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