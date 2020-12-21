لبنان | الرئيس عون: الفساد هو الكارثة الأكبر ولن نتراجع في معركة القضاء عليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين ميشال عون استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، ورئيس الهيئة العالمية للحزب هاغوب دير خشادوريان. الى ذلك، قال عون خلال استقباله وفد حاكمية اندية الليونز للمنطقة 351: الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان ومعركة القضاء عليه دقيقة جداً لكننا لن نتراجع ابداً، وإن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة للبنان ابداً وكافة دول العالم، تدعمنا بهذه المعركة.

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