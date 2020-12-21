لبنان | إليكم مقررات اللجنة العلمية في شأن السلالة الجديدة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة والمتعلقة بشكل خاص بالإجراءات الواجب اتباعها في لبنان بعد تأكيد وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الإنتشار”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أعقب ترؤسه اجتماعا للجنة شارك فيه الأطباء: جاك مخباط وندى ملحم ووفاء جريج ونادين يارد وجوزف رشكيدي ورئيس لجنة مكافحة الأمراض السارية في وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار ورئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن ورئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة بري ورؤساء مصالح.

وأعلن الوزير حسن توصيات اللجنة العلمية التي رفعت إلى اللجنة الوزارية الحكومية للبت بها كالتالي:

أولا – توصية بتوقيف الرحلات من لندن بضعة أيام للإستيضاح.

ثانيا – توصية للوافدين المغتربين بتغيير وجهة السفر من خلال لندن.

ثالثًا- إلتزام الوافدين الذين أتوا عبر لندن بحجر منزلي إلزامي لمدة خمسة أيام يخضعون بعدها لفحص PCR مع متابعة من قبل وزارة الصحة العامة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، مع رفع توصية للجنة الوزارية الحكومية بإلزامية الحجر للوافدين عبر لندن في الفندق لمدة ثلاثة أيام يخضع بعدها هؤلاء لفحص الـPCR قبل مغادرتهم الفندق.

رابعا – التوصية بالدعوة إلى التروي في إطلاق النظريات المختلفة والمتضاربة عن السلالة الجديدة في مقابل ترصد آراء المرجعيات الطبية والصحية العالمية بهدف تناول الموضوع بشكل علمي وتحديد طريقة التدخل”.

وقال الوزير حسن: “إن اللجنة العلمية تتوجه بدعوة طارئة للجنة الوزارية الحكومية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن هذه التوصيات والبت بها لأن المسؤولية تشاركية بين الوزارات ذات الصلة”.

كما أعلن عن الإتصال بمختبرات علمية وبحثية من أجل إجراء DNA Sequencing لمصابين بالفيروس لتحديد ما إذا كان الفيروس هو Covid-19 المنتشر منذ حوالى سنة أو الطفرة الجديدة، ولفت إلى أنه من غير المرجح لغاية الآن أن يكون هناك تأثير للطفرة الجديدة على الإستجابة للقاحات، مضيفا أن اللقاح الذي حجزه لبنان من شركة فايزر فعال في انتظار معطيات لاحقة تفيد وتغني الموضوع”.

وتوجه وزير الصحة العامة إلى المواطنين بالقول: “إننا قادمون على أعياد مجيدة والأعياد تكون فرحة بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، أما في حال عدم الإلتزام فإن تداعيات الأعياد ستكون مأسوية وحزينة”.

وأشار الى انه” لا نريد أن نفرح ليلة ونحزن دهرا”، لافتا إلى “أن مختلف المشاركين في اجتماع اللجنة العلمية لاحظوا غياب مظاهر التعبئة العامة في البلد وتراجع نسبة الإلتزام بالكمامة”. وشدد على “أن الإلتزام ضروري لسلامة المواطن ومجتمعه سواء من Covid-19 أم من الطفرة الجديدة”.