لبنان | إليكم القوانين التي أقرّها مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 11 دقيقة

عقد مجلس النواب جلسة برئاسة الرئيس نبيه بري في قصر اليونيسكو ودرس مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول اعماله.

في التفاصيل، صدّق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد كهرباء زحلة لسنتين على أن تطلق مؤسسة “كهرباء لبنان” دفتر شروط ومناقصة عمومية.

وصدق المجلس النيابي على اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل.

كذلك، صُدق البند المتعلق بتعديل القانون 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنودنه قابلة للطعن من قبل رؤساء الطوائف.

الى ذلك، أحال المجلس القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على ان يتم انجازه خلال ١٥ يوما.