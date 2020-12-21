لبنان | سعر صرف الدولار.. هكذا افتتحت السوق السوداء

الدولار
افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الإثنين على انخفاض بسعر صرف الدولار مسجلا 8310 – 8360 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد، ما بين 8350 و8450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 21/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
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