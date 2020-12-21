كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 11:01 صباحًا جريمة في الكحالة قتل مسلحون مجهولون الشاب جوزيف بجاني أمام منزله في الكحالة صباح اليوم بمسدس كاتم بالصوت بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. والضحية كان يعمل في شركة اتصالات وهو يعمل حاليًا في مجال التصوير.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: في الكحالة… قُتل بينما كان ينقل أولاده الى المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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