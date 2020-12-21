- 1/2
- 2/2
فراس ابيض
كتب مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قصة ملهمة عن مريض أصيب بكورونا ودخل العناية الفائقة، ليعود ويتغلب على الفيروس ويخرج الى منزله متعافياً.
وغرّد أبيض قائلاً: ما بين قلة المسؤولية وتدني نسبة الالتزام باجراءات السلامة، وارتفاع اعداد المصابين، وظهور طفرة جينية في فيروس الكورونا تساعد على سرعة الانتشار، وما نسمعه من البلاد الاخرى عن الصعوبات اللوجستية في نشر اللقاح، وعدم تقبله من البعض، اخبار مؤسفة. لكن بالمقابل، هنالك ميساك.
وأضاف: ميساك، مريضنا، اصيب بالكورونا، توقف قلبه عن العمل، لكن الفريق المعالج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لم يفقد الامل، وبعد اسابيع في العناية المركزة خرج الى المنزل، وارسل هذا الفيديو مع موافقة على نشره. كل التعب يزول عند رؤية المريض بخير وكل التقدير للعاملين في الخطوط الامامية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: أبيض يروي قصّة المريض “ميساك”… الأمل كان أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.