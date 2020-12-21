لبنان | فوز صعب لـ “الأنصار” على “طرابلس” بنتيجة 1-0

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 11:19 مساءً

عاد نادي “الأنصار” من طرابلس بفوزٍ صعب على نادي “طرابلس” بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في ختام الجولة التاسعة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وتمكّن “الأنصار” من تخطّي الخسارة في الديربي أمام “النجمة” 1-0 الأسبوع الماضي، حيث سيطر لاعبو المدرب العراقي، عبدالوهاب أبو الهيل، على معظم فترات الشوط الأوّل وسط دفاع مستميت من لاعبي “طرابلس”.

وعند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأوّل اقتحم نجم “الأنصار” حسن معتوق منطقة جزاء “طرابلس” ليسدّد كرة نحو المرمى تصدّى لها ببراعة الحارس مصطفى مطر لكنّها عادت إلى أقدام مهاجم “الأنصار” كريم درويش الذي أسكنها الشباك مسجلاً الهدف الوحيد في المباراة.

وفي الشوط الثاني، حاول مدرّب “طرابلس”، سليم ميقاتي، إقحام لاعبين بدلاء لبثّ روحٍ جديدة في الفريق، وبالفعل تمكّن ممثّل عاصمة الشمال من تهديد مرمى “الأنصار” في أكثر من مناسبة لكن من دون هزّ الشباك لتنتهي المباراة بالنتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وحقّق بذلك “الأنصار” الهدف الأهمّ وهو النقاط الثلاث ليحافظ على شراكته بعدد النقاط مع كلّ من “النجمة” متصدّر جدول الترتيب و”شباب الساحل” الوصيف برصيد 21 نقطة، فيما تجّمد رصيد “طرابلس” عند 8 نقاط في المركز التاسع.