لبنان | محافظ بيروت يرعى إضاءة شجرة الميلاد في مار مخايل بحضور فعاليات نقابية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 4 دقائق

أضاء محافظ مدينة بيروت ​القاضي مروان عبود​ ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري ​طوني الرامي​ ​شجرة الميلاد​ في مار مخايل، في حفل نظمته نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ولجنة Life of City Beirut، في حضور قائد سرية بيروت الثالثة في قوى الامن الداخلي العميد حسين خشفة ومهتمين، وسط أجواء ميلادية، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” واعتماد المسافات الامنة.

وتخلل الاحتفال مقطوعات غنائية وموسيقية، وتم إطلاق بالونات مضاءة بالشموع في سماء المنطقة عن أرواح شهداء انفجار 4 آب.

إشارة الى أن الشجرة تميزت بأنها غير تقليدية، ونتجت من مسابقة في التصميم، شارك فيها 26 شخصا، قدموا أفكارهم للجنة حكم متخصصة تضم أسماء لامعة في مجال التصميم، وأعلن إسم الفائز أندريه عيد في 30 تشرين الثاني الماضي.