كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 30 دقيقة لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1534 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 1543 إصابة جديدة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الوفيات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.