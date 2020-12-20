لبنان | مسلحون سلبوا شخصا يعمل على نقل أثاث منزله وفروا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 6:28 مساءً عملية سلب أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مسلحين مجهولين أقدموا على سلب المواطن ع. م. ع. أثاثا منزليا، كان يعمل على نقله عبر طريق بلدة حورتعلا، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.

وفتح عناصر مخفر طليا تحقيقا في الحادثة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 5 ملايين ليرة لبنانية.

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