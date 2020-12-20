لبنان | عربيد: الكل مسؤول في مواجهة كورونا وأطالب بمساعدة الجسم الطبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ ساعتين

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على تويتر: “عندما أقفل كورونا البلاد، دعوت إلى الفتح المدروس والتدريجي من أجل الناس ومصالحهم. ‏أما اليوم، فالفوضى التي تحدث بالتراخي في تطبيق الاجراءات والاكتظاظ ينذر بكارثة ما لم نتصرف بوعي”.

وأكد أن الكل مسؤول بما في ذلك الأفراد وأصحاب الأعمال، مطالبا بمساعدة الجسم الطبي.

ورأى أنه من الممكن النجاح والنجاة كي يفرح الجميع بالأعياد .