كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:13 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 5:22 مساءً الوزير حمد حسن رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر أنه مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثراً وبإنتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة، يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم. وقال إن هذا الموضوع سيكون محور نقاش اللجنة العلمية الوزارية غدا، كما سيناقش مقاربته الإجرائية في صوت الناس مساء اليوم على الـLBCI.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: مهما كان تحول كورونا مؤثراً يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.