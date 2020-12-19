لبنان | بالصورة.. “برج الملوك” تشكو تسميم الكلاب بلا سبب والبلدية تتابع

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون بأن عددا من أهالي بلدة برج الملوك، وجدوا كلابهم مقتولة بالسم خلال هذا الأسبوع، وأن هذه الظاهرة هي الأولى من نوعها في البلدة.

وفي اتصال مع رئيس البلدية ايلي سليمان أوضح أن عددا من الاهالي اشتكى تسميم الكلاب في أحياء عدة من دون أي مسبب لذلك، لافتا إلى أن البلدية تعمل على التحقق لمعرفة الفاعلين والأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب هذا العمل المشين والمرفوض أخلاقيا وبيئيا.