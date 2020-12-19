لبنان | أصحاب المحال في محيط الجامعة الاميركية أقفلوا خوفا من تطور الوضع

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن أصحاب المحال والمطاعم في منطقة الجامعة الاميركية قد أقفلوا محالهم خوفا من تطور الاشكال بين الطلاب والقوى الامنية.

وذكر أحد الطلاب المتظاهرين أن “التظاهرة بدأت سلمية وهي كذلك، وهي للتعبير عن الغضب الكبير نتيجة اعتماد بعض الجامعات سعر ال3900 ليرة وللابقاء على سعر ال 1500 ليرة”.

وشارك أيضا في التظاهرة أهالي الطلاب في الخارج لعدم تمكنهم من تحويل الدولار الى أبنائهم لتحصيل علمهم.

وأفاد مندوبة الوكالة أن هناك حالة كر وفر وإطلاق قنابل مسيلة للدموع.