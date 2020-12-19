لبنان | بالفيديو – قوى الامن تضبط تمساحاً وحيوانات نادرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 6 ثواني قوى الأمن الداخلي ضبطت قوى الامن بحوزة أحد الاشخاص تمساحاً وانواعاً كثيرة من الحيوانات النادرة ضمن مكافحة التجارة الغير مشروعة بالحيوانات المعرّضة للانقراض.

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