لبنان | طقس لبنان مستقرّ ولا بوادر لمنخفضات جديدة

توقعات الطقس
تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع حالياً على لبنان وبالتالي طقس مستقر سيرافقنا لعدة أيام ولا بوادر منخفضات جديدة الاسبوع المقبل باستثناء حالة سريعة من عدم الاستقرار بين ٢٣ و ٢٤ من الشهر الحالي.
تفاصيل طقس اليوم السبت: ١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١١ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح شمالية ضعيفة الى معتدلة ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
– تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأحد: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية ضعيفة.
الأثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة الرياح شمالية ضعيفة.
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