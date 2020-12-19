لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على “ارتفاعه”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 53 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 8350 و8450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 8400 و8500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

توازياً، أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد في 19 و20/12/2020، حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.