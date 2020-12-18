لبنان | خدمة جديدة تطلقها “التربية” للاطلاع على إصابات كورونا داخل المؤسسات التعليمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 42 دقيقة

انطلاقاً من مبدأ الشفافية في مواجهة جائحة كورونا، أطلقت وزارة التربية لوحة البيانات التفاعلية الـdashboard التي تبيّن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتظهر توزيعها الجغرافي بحسب المؤسسة، والقضاء، والمهنة، والعمر، ومعايير أخرى عبر رسوم بيانية وخارطة حرارية.

وأظهرت ان المعدل اليومي للحالات الإيجابية في الأيام الـ 14 المنصرمة هو 30.