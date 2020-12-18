كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 45 دقيقة آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 9:26 مساءً سرقة منزل في بر الياس "تعبيرية" ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن لصوصاً متنكرين بملابس عسكرية، عمدوا إلى سرقة أحد المنازل في منطقة بر الياس. ووفقاً للمعلومات، فإنّ اللصوص المسلحين انتحلوا صفة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، ودخلوا إلى منزل أحد المواطنين في برالياس، وقاموا بضربه مع زوجته وسرقوا 250 مليون ليرة ومجموعة من الذهب.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في البقاع.. انتحلوا صفة عناصر أمنية وسرقوا 250 مليون ليرة وكمية من الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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