كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2051 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ولفت تقرير إدارة الكوارث، إلى أن هناك 44948 حالة نشطة في لبنان، من بينها 43958 حالة في العزل المنزلي. وأوضح التقرير أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل 100 شخص هي 12%. وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 12 % نسبة الفحوصات الإيجابية.. وهكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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