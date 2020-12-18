لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: 35 حالة حرجة بكورونا ولا فيات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 8:10 مساءً

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ،و يبين التقرير يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وقد بلغ عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 481 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 785 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35

– حالات وفاة: صفر.