لبنان | مرتضى والسفير الصيني أطلقا مشروع بناء المبنى الجديد للكونسرفتوار في ضبيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 9 دقائق

أطلق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى والسفير الصيني وانغ كيجيان، في ضبية، أعمال مشروع بناء المبنى الجديد للمعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان – الكونسرفتوار وتجهيزه، الممول من قبل الحكومة الصينية بموجب هبة.

ووعد مرتضى بـ”مواصلة مسيرة المدير العام السابق للمعهد الوطني العالي للموسيقى الراحل بسام سابا بدعم الأصدقاء من كل الدول في مجال الفن والقطاعات الأخرى”.

بدوره، أكد كيجيان “حرص بلاده الكبير على التعاون كي تعلو ألحان الصداقة الصينية – اللبنانية من المعهد الوطني العالي للموسيقى الجديد والواقع على الجانب الشرقي للبحر المتوسط في أقرب وقت ممكن لاعلان فصل جديد من العلاقات اللبنانية – الصينية”.

واكد انه مشروع نموذجي في إطار طريق الحزام لتعزيز علاقة الشعبين.

وقال: “رغم محاذير كورونا، فإن الشركة الصينية المنفذة تقوم بإنهاء أعمال التحضير لبدء العمل وتجهيز الموقع وتوصيل الأجهزة واللوازم خلال أقصر فترة ممكنة، بدعم الجانب اللبناني ومساندته”.