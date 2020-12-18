كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعة واحدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” ان “بعض المواقع المشبوهة نشر خبرا مفاده أن رئيس الحزب سمير جعجع أعطى مقابلة لمحطة إسرائيلية “KAN 11”. ونفت الدائرة الإعلامية هذا الخبر، مؤكدة بأنها ستدعي “على هذه المحطة والمواقع والحسابات المشبوهة وعلى كل من ساهم في فبركة هذه الكذبة ونشرها وتعميمها”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “القوات اللبنانية” ينفي خبر اعطاء جعجع مقابلة لمحطة اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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