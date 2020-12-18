لبنان | أهالي السجناء الإسلاميين في ملف عبرا يعتصمون أمام قصر العدل في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة اعتصام لأهالي السجناء الإسلاميين في ملف عبرا اعتصم أهالي السجناء الإسلاميين في ملف عبرا أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “أين العدالة في ملف عبرا”؟ ودعوا الى إصلاح الخلل القضائي في طريقة الإحاطة بهذا الملف، متحدّثين عمّا سمّوها انتقائية في عمل القضاء وعدم الاكتراث لما يقوله فريق الدفاع عن الموقوفين.

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