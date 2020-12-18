لبنان | دولار السوق السوداء في ارتفاع مستمر… والحكومة متعثرة إلى أجل غير مسمى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

الأزمة السياسية في لبنان مستمرة ولا حلول في الأفق

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8450 ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع. وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 18/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

يذكر ان لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية نتيجة فساد السياسيين في لبنان ووعودهم الكاذبة، ويستمر دولار السوق السوداء في الارتفاع إثر تعثر تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.

وفي التطورات الأخيرة، سئمت فرنسا من لبنان معتبرة ان سياسيي لبنان أسوأ من فيروس كورونا لأنهم لا يأبهون لوجع الناس.