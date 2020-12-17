لبنان | قوى الأمن تعمم صورة القاصر المفقود محمد خالد العبد الله

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قوى الأمن الداخلي
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقود، محمد خالد العبد الله (مواليد عام 2005، سوري) الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة السامرية/الكورة بتاريخ 16/12/2020 متجهاً إلى مكان عمله في محلة النخلة، ولم يعد حتى تاريخه.
لذلك يرجى من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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