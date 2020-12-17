لبنان | وفاة طبيب القلب “حسين الدغيدي” بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

نعى قطاع الأطباء المركزي في “تجمع الأطباء في لبنان” ببيان، “طبيب القلب وابن البقاع الدكتور حسين الدغيدي شهيدا جديدا على درب الجلجلة، طريق الواجب الإنساني بمواجهة كورونا، وفي خندق الدفاع الأمامي المتقدم الأول والطليعي، حماية لصحة المواطنين”.

وأضاف البيان: “لقد ارتقت روحه إلى دار البقاء، وصار نجما سرمديا في سماء الزملاء الاطباء الشهداء الخالدين من أبطال جيشنا الأبيض النقي الصافي كقلوب أبناء شعبنا المعذبين والمرضى و المحتاجين”.

وختم البيان: ” الرحمة والراحة للفقيد الغالي، وفيض السلام والمجد والخلود الابدي لروحه الطاهرة. وكل العزاء للزملاء وعائلة الراحل العزيز وذويه ومحبيه