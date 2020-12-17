لبنان | دياب استقبل “حسام زكي” وبحثا تشكيل الحكومة ودور الجامعة العربية في مساعدة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين دياب استقبل الامين العام المساعد للجامعة العربية استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، يرافقه رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح ونائب رئيس المركز الدكتور يوسف السبعاوي، بحضور الوزير شربل وهبي والمستشار خضر طالب. وجرى استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتشكيل الحكومة ودور الجامعة العربية في مساعدة لبنان. كما تطرق البحث إلى القضية الفلسطينية ومبادرة بيروت العربية للسلام.

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