لبنان | قفزة مفزعة في عداد كورونا.. 14 حالة وفاة فكم بلغت الإصابات؟

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آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 7:43 مساءً
لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا
أفادت وزراة الصحة العامة عن تسجيل 1960 إصابة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد الإصابات المحلية التي تم تسجيلها بلغ 1932 أما عدد الحالات الوافدة فهي 28.
وذكرت الوزراة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس في 21 شباط الماضي يبلغ 152893، أما العدد التراكمي للوفيات منذ ذلك التاريخ هو 1248، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة المنصرمة هو 995 من بينها 406 حالات في العناية المركزة و139 حالة بحاجة إلى تنفس اصطناعي.
أما العدد التراكمي لحالات الشفاء فيبلغ 106705.
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