لبنان | تدابير سير جديدة مع بدء الاعمال على المسلك الشرقي في منطقة الاوزاعي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
الحاقاً لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، ستباشر هذه الشركة باستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الشرقي المتجه من الجنوب إلى بيروت على مرحلتين:
المرحلة الأولى: اعتباراً من الساعة 19،00 من تاريخ 18/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي.
المرحلة الثانية: اعتباراً من الساعة 19،00 من تاريخ 19/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من صباح تاريخ 21/12/2020.
ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير على المسرب الشمالي للمسلك المذكور اثناء فترة الحفر.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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