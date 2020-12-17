- 1/2
- 2/2
السراي الحكومي
إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاریخ 2005/9/27 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء اقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة الواقع فيهما 2020/12/25 و 1/ 1/ 2021 ، وذلك بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.
كما تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء الواقع فيه 6 كانون الثاني ۲۰۲۱ وذلك بمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مذكرة من رئاسة الوزراء بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.