لبنان | رئيس جمعية تجار الشمال شجب استمرار انقطاع الكهرباء عن أحياء طرابلسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 6:27 مساءً شجب رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري “استمرار انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 48 ساعة عن احياء في مدينة طرابلس”. وقال: “كأنه لا يكفي المواطن الطرابلسي الوضع الاقتصادي السيىء والجوع والفقر ليضاف اليه هم الكهرباء والماء معا”. وأضاف في بيان: “لقد تسبب انقطاع الكهرباء بانقطاع المياه عن العديد من العائلات، في ظل غياب تام للتدفئة خصوصا في هذا الطقس البارد، وانقطاع الغاز، ما يزيد من معاناة الطرابلسيين”. وناشد المسؤولين “القيام بواجباتهم وإيجاد حل سريع لاصلاح الاعطال واعادة التيار الكهربائي”.

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